台湾股市：近持平，联发科遭降评重挫股价

路透台北1月21日 - 台湾股市周二失去动能，表现落后亚洲其他股市，受联发科 重挫的拖累，因投资人担心该公司的销售已触顶。

联发科重挫4%至393台币，此前摩根大通将该股评等调降为“中立”，目标价则砍33%降至360台币，称第二、三季联发科对中国的出货可能较上年同期下降，因4G LTE产品推出较慢。

0330GMT，台股加权股价指数 近持平，报8,625.66点。开盘时上涨0.21%。

玻璃陶瓷类指数 表现靠后，金融保险类指数 则小涨0.15%。