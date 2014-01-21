中国汇市：人民币即期早盘一度升破6.05关口，但步履谨慎

* 人民币即期早盘走升，再次升破6.05关口

* 中间价小幅升值

* 结汇盘较重，在冲破6.05关口后步履谨慎

路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走升，盘中再次升破6.05关口，受中间价小幅上扬带动。交易员称，结汇盘很多，央行疑似干预力量却并不明显，人民币汇价顺应市场供需而走升。

交易员称，结汇盘相对比较重，继续向下试探，但对监管层干预心有余悸，在升破6.05关口后交投愈显谨慎，截至11：43，人民币兑美元即期成交额 仅为49亿美元，交易员认为监管层不会容忍人民币升值太快。

“结汇很多，现在还没什么干预，感觉还要下，砸的力量很强...估计干预也快要出来了。”上海一股份制行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.0501元，日高在6.0494，上日收报6.0527元。今日人民币兑美元中间价 为6.1066元，上日中间价为6.1083元。

上海一外资行交易员称，1月份是外贸企业圣诞订单回款的时间，且CNH的人民币价格高涨，加上部分企业获得美元贷款后急于结汇，导致结汇盘在1月出现小高峰，市场期待央行指引方向，是否能容忍人民币汇价顺势突破关口。

全球汇市方面，美元兑日圆周二上涨，因又有传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周可能宣布进一步削减购债刺激。新西兰元兑美元大涨，此前新西兰公布的通胀数据意外加速。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.0944/78，上日尾盘为6.096。

北京时间11:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0214/21元，上一交易日尾盘报6.0188元。