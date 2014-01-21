中国货币市场：一月内回购利率大跌，央行接连出招令节前资金无碍

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 中国银行间市场周二一月以内质押式回购加权利率 均大跌，短端跌幅更大一些。市场人士表示，央行接连出招扶助资金面，出手的时点和力度均令机构惊喜，市场信心得到了很大的恢复，流动性情况明显改善，短期资金甚至凸显供过于求。
他们并指出，节前资金面或无大碍，市场的关注点已转向春节后央行扶助的退出步点。
“过节应该没啥问题了，2,000多亿元放出来了，昨天也放了一些，周四还要放，”上海一银行交易员称，“现在就看节后会不会马上紧了。”
华南地区一银行交易员亦表示，春节假期前央行会继续扶助，以维持资金利率处理合理水平。央行的扶助令市场短期流动性预期转好，“心里有底”助益资金状况明显好转。
上述上海交易员进一步指出，个人预计节后央行会温和回收节前提供的资金，故短时间的冲击或不会特别大。当前，资金富裕的机构更倾向于融出高利率的一月、两月期资金，相对应的，需求量碍于高成本会少一些。
面对春节长假前不断升温的资金需求，央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的SLF操作联手，以熨平节前资金面波动。市场人士指出，央行今逾2,500亿元的逆回购操作量超出市场预期，两个品种的利率定位也适中，对缓解资金紧张立竿见影，而节前央行料将坚持维稳流动性态度，及时化解资金面的异动。
中国央行周一宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题；且央行还能通过SLF操作，在春节长假前与公开市场一道，平缓资金面的剧烈波动。
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6583 4.3032 -64.49
七天 5.5337 6.5920 -105.83
14天 5.6388 5.9705 -33.17
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.9100 4.0100 +190.00
七天 5.9500 6.1750 -22.50
14天 7.9050 11.1000 -319.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.8000 3.7800 +2.00
七天 5.4400 6.3200 -88.00
14天 5.5700 5.5300 +4.00
Shibor
其中:隔夜 3.6410 3.8880 -24.70
七天 5.5350 6.3290 -79.40
三个月 5.5910 5.5893 +0.17
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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