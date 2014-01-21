《中国公开市场回购未到期一览表》--1月21日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 2,550 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1月28日 7 4.10 750 2月11日 21 4.70 1,800 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5 月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发 。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周 单次，以及零操作均有出现。 另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节 工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)