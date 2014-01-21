重温稿-路透调查：澳洲第四季通胀料温和，澳元贬值恐推动物价上行

* 估计CPI第四季升0.5%，年化通胀升2.5%

* 基础通胀率料较前季升0.6%，较去年同期升2.3%

* 若通胀较高，可能限制未来进一步降息的机率

* 数据将于1月22日0030GMT发布

路透悉尼1月21日 - 澳洲去年第四季通胀率可能升幅较为温和，为必要时再度降息扫清了障碍，但澳元贬值将在未来对物价构成上行压力。

根据路透对20位分析师的调查，预计2013年第四季消费者物价指数(CPI)将增长0.5%，继前季大幅跳涨1.2%后放慢步伐，令人欣慰。

通胀年率料从2.2%小幅升至2.5%，正好处于澳洲央行(RBA)2-3%目标区间的中间。

通胀可能存在一些上行风险，因道明证券(TD Securities)和Melbourne Institute的月度通胀指标显示，12月通胀剧增0.7%，将其年化增速推高至2.7%。

水果、蔬菜、烟草和汽油价格增长均推动通胀上升，澳元下跌也有所贡献。

不过，由于澳洲经济增速远低于潜力水平，薪资增速仍旧不振，因此整体状况仍属有利。

“眼下似乎没什么严重的通胀风险，”澳洲国民银行资深经济分析师Spiros Papadopoulos说。“零售物价任何的上行压力，都可能被疲软内需和就业市场抵销，未来几年这将有助于控制物价增长。”

那种约制以基础通胀衡量可能较明显，也是澳洲央行制定利率政策时的重点关注。央行第四季CPI截尾均值和加权中值均料较前季上升0.6%，较上年同期上升2.3%。

若结果与预估有任何出入，都可能对政策造成最大的影响。概括而言，分析师认为若季增率为0.5%或更低，都将引发再度降息的臆测；若增幅为0.7%或高于这个数值，将使这种臆测降温。

市场反映7月前有一次降息的机率<0#YIB:>最高达三分之二，在上周的疲弱就业报告公布后，降息的可能性升高。

此外，那很大程度上取决于国内物价压力是否可减轻并帮助抑制汇率贬值带来的通胀动力。

2010-2012年澳元升值，压低了易用于跨境交易项目的价格，并帮助抵减服务业顽强的通胀。

但随着澳元贬值，进口物价反弹，可贸易项目通胀也上升。尽管不可贸易领域的年通胀率稍有放缓，但在9月止仍在3.6%的相对高档位。(完)