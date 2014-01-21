印尼经济：2014年外资投资有望创新高，去年投资同比增22.4%

路透雅加达1月21日 - 印尼一家政府机构预计，2014年外资在印尼投资可能增至创纪录的328亿美元，尽管去年外资投资增速有所放缓。

2013年，以印尼卢比计，外资在印尼投资增至270.4万亿(兆)印尼卢比，较2012年增长22.4%；2012年增长26%。

不过以美元计，去年的增长较2012年进步不大，因为根据印尼卢比目前汇率，2013年外资投资总额相当于约220亿美元。印尼卢比 疲软、大宗商品价格下滑，以及矿产出口政策的不确定性，都对外国投资者信心造成了伤害。

印尼卢比兑美元2013年下跌逾20%，部分是由于高通胀和该国的巨额经常帐赤字。

去年10-12月，外资投资达到71.2万亿印尼卢比，以印尼卢比计，较上年同期增长25.4%。这次创纪录地第八个季度连增，凸显了该国作为东南亚最大经济体、坐拥丰富的自然资源和快速成长的中产阶级的吸引力。

印尼经济在过去六年里有四年出现增长，但现在开始乏力，受累于大宗商品价格疲软导致的出口收益下滑，以及燃料成本与利率上涨带来的消费者支出波动。

不过，虽然很多外国投资者已经撤出印尼金融市场，但这个全球第四人口大国仍然吸引着很多跨国企业。2013年第三季度，外资投资额为67万亿印尼卢比，或较上年同期增长18.4%。