印尼经济：2014年外资投资有望创新高，去年投资同比增22.4%

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透雅加达1月21日 - 印尼一家政府机构预计，2014年外资在印尼投资可能增至创纪录的328亿美元，尽管去年外资投资增速有所放缓。
2013年，以印尼卢比计，外资在印尼投资增至270.4万亿(兆)印尼卢比，较2012年增长22.4%；2012年增长26%。
不过以美元计，去年的增长较2012年进步不大，因为根据印尼卢比目前汇率，2013年外资投资总额相当于约220亿美元。印尼卢比 疲软、大宗商品价格下滑，以及矿产出口政策的不确定性，都对外国投资者信心造成了伤害。
印尼卢比兑美元2013年下跌逾20%，部分是由于高通胀和该国的巨额经常帐赤字。
去年10-12月，外资投资达到71.2万亿印尼卢比，以印尼卢比计，较上年同期增长25.4%。这次创纪录地第八个季度连增，凸显了该国作为东南亚最大经济体、坐拥丰富的自然资源和快速成长的中产阶级的吸引力。
印尼经济在过去六年里有四年出现增长，但现在开始乏力，受累于大宗商品价格疲软导致的出口收益下滑，以及燃料成本与利率上涨带来的消费者支出波动。
不过，虽然很多外国投资者已经撤出印尼金融市场，但这个全球第四人口大国仍然吸引着很多跨国企业。2013年第三季度，外资投资额为67万亿印尼卢比，或较上年同期增长18.4%。
印尼的外商直接投资(FDI)数据不包含油气行业的投资。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。