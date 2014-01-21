版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 13:10 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元盘整后料走高

0500GMT

* 新西兰元过去数小时呈现盘整，在0.8330美元上下10个跳动点游走

* 有鉴于新西兰第四季消费者物价指数(CPI)涨势，市场预期海外市场将净买超新西兰元，从而开启上行趋势

* 12月0.8118美元至1月0.8433涨势的23.6%费波纳奇回档位报在0.8359，此为近期技术阻力位

* 物价压力料将迫使新西兰央行在第一季升息，最快可能下周实现

* 新西兰央行可望成为首家升息央行，预料将带动新西兰元兑诸多货币走高(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐