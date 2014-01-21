香港股市：早盘上涨，受内地市场自六个月低点反弹推助

路透香港1月21日 - 中国股市周二自六个月低点反弹，提振香港市场，因中国央行提供紧急资金以缓解近来的资金紧张局面后，内地货币市场利率下滑。

恒生指数 早盘上涨0.6%至23,058.8点。恒生国企指数 攀升1.7%，周一曾降至四个半月低点。

中国工商银行 和中国建设银行 H股均上涨逾2%。

内地市场因农历春节将于1月31至2月6日休市，香港市场1月30日交易半天，并于1月31至2月3日休市。

联想集团 飙涨3.5%至2000年4月以来最高，此前知情人士对路透称，联想已经重启收购国际商业机器(IBM)公司 低端服务器业务的谈判。

数家中资企业发布财测，引发其今日出现最大的股价变动。国美电气 大涨8.7%，此前该公司预计2013年毛利将增长逾18%。

中兴通讯 H股升0.6%，该公司周一称去年业绩可能扭亏为盈。