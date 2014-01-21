香港股市：早盘上涨，受内地市场自六个月低点反弹推助

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港1月21日 - 中国股市周二自六个月低点反弹，提振香港市场，因中国央行提供紧急资金以缓解近来的资金紧张局面后，内地货币市场利率下滑。
恒生指数 早盘上涨0.6%至23,058.8点。恒生国企指数 攀升1.7%，周一曾降至四个半月低点。
中国工商银行 和中国建设银行 H股均上涨逾2%。
内地市场因农历春节将于1月31至2月6日休市，香港市场1月30日交易半天，并于1月31至2月3日休市。
联想集团 飙涨3.5%至2000年4月以来最高，此前知情人士对路透称，联想已经重启收购国际商业机器(IBM)公司 低端服务器业务的谈判。
数家中资企业发布财测，引发其今日出现最大的股价变动。国美电气 大涨8.7%，此前该公司预计2013年毛利将增长逾18%。
中兴通讯 H股升0.6%，该公司周一称去年业绩可能扭亏为盈。
但达芙妮国际 挫跌5.6%，此前该公司预计去年净利“大幅下滑”，且第四季同店销售较上年同期下降5.4%。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。