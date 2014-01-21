《汇市简讯》欧元/美元亚洲盘中多空拉锯，德国ZEW数据为风险事件

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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* 欧元兑美元在亚洲盘受欧元/日圆需求及美元走强的两股力量拉扯--结果呈十字星走势
* 德国ZEW经济景气判断指数为今天可能影响盘势的风险事件--市场预估德国1月ZEW经济景气判断指数为64，现况指数为34.1
* 五日、10日和20日移动均线小幅向下--波林格区间扩大--趋势确立
* 1.3500的买盘为初步支撑，初步阻力在五日移动均值1.3573
* 向上的200日移动均线切入位在1.3353，料为下档中长期目标。
* 图表(link.reuters.com/xes26v)。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。