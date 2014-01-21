《汇市简讯》欧元/美元亚洲盘中多空拉锯，德国ZEW数据为风险事件

0506GMT

* 欧元兑美元在亚洲盘受欧元/日圆需求及美元走强的两股力量拉扯--结果呈十字星走势

* 德国ZEW经济景气判断指数为今天可能影响盘势的风险事件--市场预估德国1月ZEW经济景气判断指数为64，现况指数为34.1

* 五日、10日和20日移动均线小幅向下--波林格区间扩大--趋势确立

* 1.3500的买盘为初步支撑，初步阻力在五日移动均值1.3573

* 向上的200日移动均线切入位在1.3353，料为下档中长期目标。

* 图表(link.reuters.com/xes26v)。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)