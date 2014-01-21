《全球市场》中国货币市场利率回落支撑亚股上扬，日圆下滑

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
新西兰央行将于1月30日召开会议，如果届时不采取行动，那么几乎可以笃定3月会升息。
土耳其央行周二的政策会议也是市场关注焦点，因土耳其本币挫跌使得该行升息的压力加剧。
土耳其里拉 连续触及纪录低点，与此同时，土耳其债券担保成本飙升至18个月高点，因政府贪腐丑闻打击投资人信心。
大宗商品市场方面，金价 持稳于每盎司1,252.41美元，周一触及12月中以来最高水准1,259.85美元。
美国原油期货下跌，因主要国家与伊朗在解决核争议方面又迈进一步，缓解了供应担忧。
美国原油期货 下跌0.37美元，报每桶94.00美元，布兰特原油3月合约 小涨0.08美元，报106.43美元。(完) (编译 于春红/王翔琼/李春喜/张若琪 审校 张明钧/戴素萍/李春喜)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。