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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 13:45 BJT

《全球市场》中国货币市场利率回落支撑亚股上扬，日圆下滑

新西兰央行将于1月30日召开会议，如果届时不采取行动，那么几乎可以笃定3月会升息。

土耳其央行周二的政策会议也是市场关注焦点，因土耳其本币挫跌使得该行升息的压力加剧。

　土耳其里拉 连续触及纪录低点，与此同时，土耳其债券担保成本飙升至18个月高点，因政府贪腐丑闻打击投资人信心。

大宗商品市场方面，金价 持稳于每盎司1,252.41美元，周一触及12月中以来最高水准1,259.85美元。

美国原油期货下跌，因主要国家与伊朗在解决核争议方面又迈进一步，缓解了供应担忧。

美国原油期货 下跌0.37美元，报每桶94.00美元，布兰特原油3月合约 小涨0.08美元，报106.43美元。(完) (编译 于春红/王翔琼/李春喜/张若琪 审校　张明钧/戴素萍/李春喜)
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