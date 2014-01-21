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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 13:33 BJT

澳洲股市：收升触及两周高点，银行股领涨

路透悉尼1月21日 - 澳洲股市周二收高0.7%，银行股克服早盘的震荡走势，引领大盘触及两周高点，但在美国周一因假期休市的情况下，交投清淡。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨36.5点，收在5,331.5点，为1月8日以来最高。该指数周一下跌0.2%。(完)
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