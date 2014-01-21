台湾股市：微幅收跌，封关日前留意押宝行情

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透台北1月21日 - 台湾股市周二微幅收跌。分析师称，扣除今日后台股距离农历年封关仅剩四个交易日，市场预期封关日前押宝行情料在前三天发酵，使得今、明两个交易日走势将略显整理态势，待封关前三日再续攻坚。
台湾加权股价指数 收跌0.25%至8,599.90点；成交初值 为1,059.79亿台币，上日修正后为973.98亿。
台新投顾协理黄文清表示，最近这两天台股加权指数料将趋于震荡整理，毕竟封关日前仍须消化封关前退场卖需，惟封关日、开盘日收红机率历年皆高，因此封关日前三天可望出现押宝行情，带动台股加权指数向上测试前波盘中高点的8,668.95点，封关前也有机会挑战8,700-8,800点。
“封关前1-3天才会有押宝行情。”他说。
此外，中国信托台股基金经理人周俊宏表示，外资周一续买36.59亿台币，而近期加码重心皆在电子类股，并领先大盘创波段新高，预期在苹果概念指标股强势上扬，搭配金融助攻，农历封关前有机会看到8,700点。惟近期比较大的变数在于美国企业财报表现普普，上攻露出疲态。
本地时间13:51，亚洲股市周二大多走扬，其中以日本股市日经指数 的1.13%涨幅为最高，其他包括韩国股市 上涨0.55%，香港恒生指数 走高0.77%，大陆沪综指 也走扬0.71%，只有台股独自憔悴。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。