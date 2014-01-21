台湾股市：微幅收跌，封关日前留意押宝行情

路透台北1月21日 - 台湾股市周二微幅收跌。分析师称，扣除今日后台股距离农历年封关仅剩四个交易日，市场预期封关日前押宝行情料在前三天发酵，使得今、明两个交易日走势将略显整理态势，待封关前三日再续攻坚。

台湾加权股价指数 收跌0.25%至8,599.90点；成交初值 为1,059.79亿台币，上日修正后为973.98亿。

台新投顾协理黄文清表示，最近这两天台股加权指数料将趋于震荡整理，毕竟封关日前仍须消化封关前退场卖需，惟封关日、开盘日收红机率历年皆高，因此封关日前三天可望出现押宝行情，带动台股加权指数向上测试前波盘中高点的8,668.95点，封关前也有机会挑战8,700-8,800点。

“封关前1-3天才会有押宝行情。”他说。

此外，中国信托台股基金经理人周俊宏表示，外资周一续买36.59亿台币，而近期加码重心皆在电子类股，并领先大盘创波段新高，预期在苹果概念指标股强势上扬，搭配金融助攻，农历封关前有机会看到8,700点。惟近期比较大的变数在于美国企业财报表现普普，上攻露出疲态。