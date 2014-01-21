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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国2013年12月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览

路透北京1月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国12月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                12月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       312,371        30.81      7,305.05        3,205,792        -5.77
 原铝                          76,060       428.77      1,980.61          371,483       -28.34
 未锻压镍(精炼镍+合金)         15,366        -6.12     14,333.41          169,334          6.3
 精炼铅                           142       -60.99      1,901.19              835       -87.77
 精炼锌                        61,166        -8.62      2,015.12          624,165        21.52
 锌合金                        12,893        10.43      2,172.19          127,886        -4.09
 精炼锡+锡合金                    699       -65.49     23,368.06           14,282       -54.35

 出口:
 精炼铜                        25,092        -1.55      7,349.63          293,387         7.07
 原铝                          23,741       259.02      2,018.56          116,051        -7.58
 精炼铅                         2,631       490.56      2,112.33           21,922       894.49
 精炼锌                            19       -95.83      2,781.89            3,425       -47.02
 未锻压镍(精炼镍+合金)          2,238       -50.54     18,627.17           47,152        33.45
 精炼锡+锡合金                    475        27.58     23,391.45            3,002         72.7

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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