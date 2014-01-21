表格: 中国2013年12月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国12月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 312,371 30.81 7,305.05 3,205,792 -5.77 原铝 76,060 428.77 1,980.61 371,483 -28.34 未锻压镍(精炼镍+合金) 15,366 -6.12 14,333.41 169,334 6.3 精炼铅 142 -60.99 1,901.19 835 -87.77 精炼锌 61,166 -8.62 2,015.12 624,165 21.52 锌合金 12,893 10.43 2,172.19 127,886 -4.09 精炼锡+锡合金 699 -65.49 23,368.06 14,282 -54.35 出口: 精炼铜 25,092 -1.55 7,349.63 293,387 7.07 原铝 23,741 259.02 2,018.56 116,051 -7.58 精炼铅 2,631 490.56 2,112.33 21,922 894.49 精炼锌 19 -95.83 2,781.89 3,425 -47.02 未锻压镍(精炼镍+合金) 2,238 -50.54 18,627.17 47,152 33.45 精炼锡+锡合金 475 27.58 23,391.45 3,002 72.7 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。