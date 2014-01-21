表格: 中国2013年12月原油进出口分项数据

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 以下是中国海关公布的12月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 26,776,173 13.08 782.82 281,952,206 4.03 原产地: 沙特阿拉伯 4,162,135 -6.01 794.88 53,901,165 -0.03 安哥拉 4,026,629 22.95 810.77 40,009,036 -0.36 阿曼 2,910,969 113.28 804.05 25,471,347 30.18 伊拉克 2,430,128 62.71 779.55 23,512,941 49.92 伊朗 2,156,016 -14.51 790.79 21,442,047 -2.21 俄罗斯联邦 2,000,677 6.32 812.4 24,347,583 0.07 委内瑞拉 1,210,285 -11.42 608.6 15,746,579 2.98 科威特 1,130,475 10.32 792.12 9,343,967 -10.92 哈萨克斯坦 1,043,802 18.66 781.92 11,980,620 11.93 巴西 989,931 50.6 713.41 5,252,048 -13.82 阿拉伯联合酋长国 838,154 30.88 826.58 10,275,846 17.52 南苏丹 705,201 - 685.06 3,490,457 417.54 刚果（布） 684,253 41.4 774.66 7,077,474 31.91 哥伦比亚 611,533 8.45 725.59 3,939,992 35.46 阿尔及利亚 268,493 0.04 884.41 1,835,205 -28.65 赤道几内亚 267,895 103.35 813.3 2,425,730 21.21 厄瓜多尔 163,134 - 690.34 709,164 -20.65 阿根廷 144,088 -48.94 767.81 842,362 -30.11 苏丹 137,292 -18.95 802.8 2,375,687 29.72 尼日利亚 134,800 - 846.71 1,052,436 12.38 香港 128,877 - 864.27 128,877 - 加纳 119,874 - 824.34 373,438 -2.91 也门共和国 119,005 63.44 834.87 2,452,487 -31.58 澳大利亚 86,133 -73.68 784.1 3,025,157 -18.57 加拿大 83,121 - 659.26 404,309 -39.08 蒙古 75,782 -19.66 784.82 613,139 22.81 泰国 43,266 -5.43 808.91 589,010 -18.42 越南 40,360 -22.77 856.29 647,080 -13.1 印度尼西亚 35,744 -33.47 876.35 684,407 24.85 阿塞拜疆 21,300 - 834.72 190,295 1.82 英国 6,822 - 793.95 200,372 -24.39 古巴 - - - 126,815 - 汶莱 - -100 - 79,021 -80.5 墨西哥 - -100 - 1,096,513 7.98 卡塔尔 - -100 - 130,750 -86.87 乍得 - - - 139,589 -50.12 马来西亚 - -100 - 602,992 -45.89 菲律宾 - - - 68,039 - 埃及 - -100 - 1,249,338 62.03 毛里塔尼亚 - - - 140,173 -39.99 刚果（金） - -100 - 1,105,371 29.29 加蓬 - - - 478,330 54.11 利比亚 - -100 - 2,395,018 -67.22 出口 原油 92,223 10.46 1,027.41 1,617,328 -33.5 目的地: 朝鲜 92,223 88.21 1,027.41 578,002 10.51 美国 - -100 - 199,261 0.03 马来西亚 - - - 193,659 5.2 日本 - -100 - 646,406 -51.47 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。