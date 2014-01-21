表格: 中国2013年12月原油进出口分项数据

路透北京1月21日 - 以下是中国海关公布的12月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 26,776,173 13.08 782.82 281,952,206 4.03 原产地: 沙特阿拉伯 4,162,135 -6.01 794.88 53,901,165 -0.03 安哥拉 4,026,629 22.95 810.77 40,009,036 -0.36 阿曼 2,910,969 113.28 804.05 25,471,347 30.18 伊拉克 2,430,128 62.71 779.55 23,512,941 49.92 伊朗 2,156,016 -14.51 790.79 21,442,047 -2.21 俄罗斯联邦 2,000,677 6.32 812.4 24,347,583 0.07 委内瑞拉 1,210,285 -11.42 608.6 15,746,579 2.98 科威特 1,130,475 10.32 792.12 9,343,967 -10.92 哈萨克斯坦 1,043,802 18.66 781.92 11,980,620 11.93 巴西 989,931 50.6 713.41 5,252,048 -13.82 阿拉伯联合酋长国 838,154 30.88 826.58 10,275,846 17.52 南苏丹 705,201 - 685.06 3,490,457 417.54 刚果（布） 684,253 41.4 774.66 7,077,474 31.91 哥伦比亚 611,533 8.45 725.59 3,939,992 35.46 阿尔及利亚 268,493 0.04 884.41 1,835,205 -28.65 赤道几内亚 267,895 103.35 813.3 2,425,730 21.21 厄瓜多尔 163,134 - 690.34 709,164 -20.65 阿根廷 144,088 -48.94 767.81 842,362 -30.11 苏丹 137,292 -18.95 802.8 2,375,687 29.72 尼日利亚 134,800 - 846.71 1,052,436 12.38 香港 128,877 - 864.27 128,877 - 加纳 119,874 - 824.34 373,438 -2.91 也门共和国 119,005 63.44 834.87 2,452,487 -31.58 澳大利亚 86,133 -73.68 784.1 3,025,157 -18.57 加拿大 83,121 - 659.26 404,309 -39.08 蒙古 75,782 -19.66 784.82 613,139 22.81 泰国 43,266 -5.43 808.91 589,010 -18.42 越南 40,360 -22.77 856.29 647,080 -13.1 印度尼西亚 35,744 -33.47 876.35 684,407 24.85 阿塞拜疆 21,300 - 834.72 190,295 1.82 英国 6,822 - 793.95 200,372 -24.39 古巴 - - - 126,815 - 汶莱 - -100 - 79,021 -80.5 墨西哥 - -100 - 1,096,513 7.98 卡塔尔 - -100 - 130,750 -86.87 乍得 - - - 139,589 -50.12 马来西亚 - -100 - 602,992 -45.89 菲律宾 - - - 68,039 - 埃及 - -100 - 1,249,338 62.03 毛里塔尼亚 - - - 140,173 -39.99 刚果（金） - -100 - 1,105,371 29.29 加蓬 - - - 478,330 54.11 利比亚 - -100 - 2,395,018 -67.22 出口 原油 92,223 10.46 1,027.41 1,617,328 -33.5 目的地: 朝鲜 92,223 88.21 1,027.41 578,002 10.51 美国 - -100 - 199,261 0.03 马来西亚 - - - 193,659 5.2 日本 - -100 - 646,406 -51.47 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.