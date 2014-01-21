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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国2013年12月原油进出口分项数据

路透北京1月21日 - 以下是中国海关公布的12月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      26,776,173        13.08        782.82      281,952,206         4.03
 原产地:
    沙特阿拉伯              4,162,135        -6.01        794.88       53,901,165        -0.03
   安哥拉                  4,026,629        22.95        810.77       40,009,036        -0.36
   阿曼                    2,910,969       113.28        804.05       25,471,347        30.18
   伊拉克                  2,430,128        62.71        779.55       23,512,941        49.92
   伊朗                    2,156,016       -14.51        790.79       21,442,047        -2.21
   俄罗斯联邦              2,000,677         6.32         812.4       24,347,583         0.07
   委内瑞拉                1,210,285       -11.42         608.6       15,746,579         2.98
   科威特                  1,130,475        10.32        792.12        9,343,967       -10.92
   哈萨克斯坦              1,043,802        18.66        781.92       11,980,620        11.93
   巴西                      989,931         50.6        713.41        5,252,048       -13.82
   阿拉伯联合酋长国          838,154        30.88        826.58       10,275,846        17.52
   南苏丹                    705,201            -        685.06        3,490,457       417.54
   刚果（布）                684,253         41.4        774.66        7,077,474        31.91
   哥伦比亚                  611,533         8.45        725.59        3,939,992        35.46
   阿尔及利亚                268,493         0.04        884.41        1,835,205       -28.65
   赤道几内亚                267,895       103.35         813.3        2,425,730        21.21
   厄瓜多尔                  163,134            -        690.34          709,164       -20.65
   阿根廷                    144,088       -48.94        767.81          842,362       -30.11
   苏丹                      137,292       -18.95         802.8        2,375,687        29.72
   尼日利亚                  134,800            -        846.71        1,052,436        12.38
   香港                      128,877            -        864.27          128,877            -
   加纳                      119,874            -        824.34          373,438        -2.91
   也门共和国                119,005        63.44        834.87        2,452,487       -31.58
   澳大利亚                   86,133       -73.68         784.1        3,025,157       -18.57
   加拿大                     83,121            -        659.26          404,309       -39.08
   蒙古                       75,782       -19.66        784.82          613,139        22.81
   泰国                       43,266        -5.43        808.91          589,010       -18.42
   越南                       40,360       -22.77        856.29          647,080        -13.1
   印度尼西亚                 35,744       -33.47        876.35          684,407        24.85
   阿塞拜疆                   21,300            -        834.72          190,295         1.82
   英国                        6,822            -        793.95          200,372       -24.39
   古巴                            -            -             -          126,815            -
   汶莱                            -         -100             -           79,021        -80.5
   墨西哥                          -         -100             -        1,096,513         7.98
   卡塔尔                          -         -100             -          130,750       -86.87
   乍得                            -            -             -          139,589       -50.12
   马来西亚                        -         -100             -          602,992       -45.89
   菲律宾                          -            -             -           68,039            -
   埃及                            -         -100             -        1,249,338        62.03
   毛里塔尼亚                      -            -             -          140,173       -39.99
   刚果（金）                      -         -100             -        1,105,371        29.29
   加蓬                            -            -             -          478,330        54.11
   利比亚                          -         -100             -        2,395,018       -67.22

  
  出口 
 原油                          92,223        10.46      1,027.41        1,617,328        -33.5
 目的地:     
    朝鲜                       92,223        88.21      1,027.41          578,002        10.51
   美国                            -         -100             -          199,261         0.03
   马来西亚                        -            -             -          193,659          5.2
   日本                            -         -100             -          646,406       -51.47


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
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