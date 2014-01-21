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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:09 BJT

印尼贸易：政府将2月毛棕榈油和可可出口税率分别调降至10.5%和5%

路透雅加达1月21日 - 印尼工业部下属食品和水产部主管Faiz Achmad称，印尼调降2月毛棕榈油出口税率至10.5%，低于1月的12%。

Faiz Achmad周二对路透表示，政府也将2月可可出口税率降为5%，1月为10%。(完)

(编译 王翔琼；审校 张若琪)
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