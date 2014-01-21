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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:20 BJT

路透调查：韩国第四季GDP增幅料小幅放缓，但经济维持复苏动能

* 路透调查预计韩国第四季GDP较前季增长0.9%，较上年同期增长4.0%

* GDP初值将于1月22日2300GMT公布

* 第四季增长料放缓，但出口带动经济坚稳复苏

路透首尔1月21日 - 路透周二公布的调查结果显示，2013年第四季韩国经济增长料放缓，但潜在动能或将支撑今年经济稳步复苏。

路透对15位分析师的调查中值显示，韩国第四季国内生产总值(GDP)经季节调整后料较前季增长0.9%。

若果真如此，这将低于第三季较前季成长1.1%的增幅。第三季较上年同期成长3.3%。

韩国经济今年料走势不错，受2013年全年表现强劲带动。

18位分析师预估中值显示，与上年同期相比，韩国经济第四季料增长4.0%，因利率仍维持在低位，而且发达国家经济复苏提振了韩国出口。若真是这样，这将是2011年第一季较上年同期增长4.3%以来的最快增速。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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