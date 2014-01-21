路透调查：韩国第四季GDP增幅料小幅放缓，但经济维持复苏动能

路透首尔1月21日 - 路透周二公布的调查结果显示，2013年第四季韩国经济增长料放缓，但潜在动能或将支撑今年经济稳步复苏。

18位分析师预估中值显示，与上年同期相比，韩国经济第四季料增长4.0%，因利率仍维持在低位，而且发达国家经济复苏提振了韩国出口。若真是这样，这将是2011年第一季较上年同期增长4.3%以来的最快增速。(完)