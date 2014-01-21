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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小跌，进口商买汇力道胜过出口商抛汇

路透首尔1月21日 - 韩元兑美元 周二小跌，因进口商的美元买需胜过出口商卖汇力道，盘中多数时间在窄幅区间交投。

韩元兑美元 收报1,065.3，较周一国内收盘价1,063.7下跌0.1%。(完)

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