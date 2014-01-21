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市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 14:21 BJT

全球贵金属：1月17日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓双双增加

路透1月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加0.95%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量增加1.36%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,626,081.3 1月17日 25,385,022.3 1月16日 241,058.9 0.95%

iShares 322,446,926.5 1月17日 318,116,486.5 1月16日 4,330,440.0 1.36%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校　张若琪)
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