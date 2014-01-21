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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:23 BJT

韩国股市：创近三周收盘高位，中国经济忧虑减弱令风险偏好改善

路透首尔1月21日 - 韩国股市周二创下近三周收盘高位，中国货币市场利率的下滑令风险偏好改善；造船股和汽车股表现突出。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.5%，报1,963.89点，为1月2日以来最高收位。

机构投资者连续第四个交易日卖超，今日净买入646亿韩元的韩股。

现代汽车 上涨2.2%。造船股 是今天表现最好的板块，三星重工 跳升4.1%。（完）
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