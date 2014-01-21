韩国股市：创近三周收盘高位，中国经济忧虑减弱令风险偏好改善

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透首尔1月21日 - 韩国股市周二创下近三周收盘高位，中国货币市场利率的下滑令风险偏好改善；造船股和汽车股表现突出。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.5%，报1,963.89点，为1月2日以来最高收位。
机构投资者连续第四个交易日卖超，今日净买入646亿韩元的韩股。
现代汽车 上涨2.2%。造船股 是今天表现最好的板块，三星重工 跳升4.1%。（完）
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。