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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:25 BJT

日本股市：日经指数收高1%，日圆走软提振市场人气

路透东京1月21日 - 周二日本股市日经指数收高1%，将过去三个交易日的跌幅收复大半，投资者寄望日本企业业绩将强劲而买回股票。

日经指数 上涨154.28点，收报15,795.96点。

东证股价指数(TOPIX) 上涨0.2%，收报1,295.95点。

日圆走软提振人气，刺激日本迅销(Fast Retailing) 和丰田汽车 等大盘股买盘，后两者股价分别收高2.9%和1.5%。(完)
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