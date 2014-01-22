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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 15:06 BJT

香港个股：复星国际与美国保德信组建合资公司，投资中国物流商贸地产

路透上海1月22日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际 与美国保德信金融集团 再度联手合作，双方周三宣布将组建合资公司，投资于中国物流商贸地产领域，并将扩大海外地产项目投资

双方发布的新闻稿指出，物流商贸地产领域将围绕中国新型城镇化所产生的商贸建设开发需求，进行包括专业市场兴建，旧专业市场改造搬迁，以及优质地段专业市场项目的收购和改造。

2011年4月，复星与保德信宣布合作成立私募股权基金，命名为复星-保德信中国机会基金，基金总额最终达6亿美元，保德信方面出资5亿美元，复星出资1亿美元并负责该基金的投资决策。复星与保德信近期正在募集其第二只基金--中国机会基金。

2011年，复星与保德信还获批筹建股权各半的合资人寿保险公司，这是中国第一家民营资本与外资合资的寿险公司，该合资寿险公司于2012年9月开业。（完） (发稿 林琦；撰写 边竞；审校 林高丽)
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