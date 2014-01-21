表格: 中国2013年12月成品油进出口数据

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 以下是中国海关总署公布的12月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,380,000 -18.7 896.17 39,590,000 -0.6 汽油 63 433.42 2,814.94 412 -90.89 石脑油 186,801 -47.71 1,022.61 3,541,805 14.64 航空煤油 490,291 -0.18 992.16 5,329,310 1.23 其他煤油 475,652 78.57 1,062.09 1,358,940 43.98 轻柴油 758 -99.31 1,073.28 268,706 -70.45 燃料油 1,236,106 -53.53 622.69 23,469,535 -12.53 5-7号燃料油 1,226,599 -52 622.48 22,566,278 -9.41 液化石油气(LPG) 488,769 116.57 1,052.19 4,161,744 25.26 石油焦 709,366 -2.96 128.91 9,349,948 33.39 润滑油 263,714 27.7 1,321 2,783,650 17.07 沥青 238,267 -0.11 591.26 3,324,873 21.73 出口 成品油 2,640,000 5.8 853.22 28,510,000 17.5 汽油 325,990 32.07 977.93 4,687,557 60.71 石脑油 - - - 354,133 64.29 航空煤油 867,547 11.61 1,020.74 9,174,752 23.15 其他煤油 15 -1.3 1,193.93 154 -37.12 轻柴油 307,152 -15.19 971.71 2,781,618 50.02 燃料油 1,126,459 2.86 639.63 11,346,757 -2.33 5-7号燃料油 1,109,368 21.37 633.94 10,603,605 3.46 液化石油气(LPG) 165,481 34.59 1,056.98 1,256,360 -0.66 石油焦 188,006 -9.26 316.72 2,340,336 2.11 润滑油 14,573 -10.49 1,944.69 157,078 -24.17 沥青 3,254 -52.52 628.56 168,723 76.37 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。