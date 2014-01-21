表格: 中国2013年12月成品油进出口数据

路透北京1月21日 - 以下是中国海关总署公布的12月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,380,000 -18.7 896.17 39,590,000 -0.6 汽油 63 433.42 2,814.94 412 -90.89 石脑油 186,801 -47.71 1,022.61 3,541,805 14.64 航空煤油 490,291 -0.18 992.16 5,329,310 1.23 其他煤油 475,652 78.57 1,062.09 1,358,940 43.98 轻柴油 758 -99.31 1,073.28 268,706 -70.45 燃料油 1,236,106 -53.53 622.69 23,469,535 -12.53 5-7号燃料油 1,226,599 -52 622.48 22,566,278 -9.41 液化石油气(LPG) 488,769 116.57 1,052.19 4,161,744 25.26 石油焦 709,366 -2.96 128.91 9,349,948 33.39 润滑油 263,714 27.7 1,321 2,783,650 17.07 沥青 238,267 -0.11 591.26 3,324,873 21.73 出口 成品油 2,640,000 5.8 853.22 28,510,000 17.5 汽油 325,990 32.07 977.93 4,687,557 60.71 石脑油 - - - 354,133 64.29 航空煤油 867,547 11.61 1,020.74 9,174,752 23.15 其他煤油 15 -1.3 1,193.93 154 -37.12 轻柴油 307,152 -15.19 971.71 2,781,618 50.02 燃料油 1,126,459 2.86 639.63 11,346,757 -2.33 5-7号燃料油 1,109,368 21.37 633.94 10,603,605 3.46 液化石油气(LPG) 165,481 34.59 1,056.98 1,256,360 -0.66 石油焦 188,006 -9.26 316.72 2,340,336 2.11 润滑油 14,573 -10.49 1,944.69 157,078 -24.17 沥青 3,254 -52.52 628.56 168,723 76.37 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.