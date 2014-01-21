版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:30 BJT

表格: 中国2013年12月成品油进出口数据

路透北京1月21日 - 以下是中国海关总署公布的12月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                12月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     3,380,000        -18.7        896.17       39,590,000         -0.6
 汽油                              63       433.42      2,814.94              412       -90.89
 石脑油                       186,801       -47.71      1,022.61        3,541,805        14.64
 航空煤油                     490,291        -0.18        992.16        5,329,310         1.23
 其他煤油                     475,652        78.57      1,062.09        1,358,940        43.98
 轻柴油                           758       -99.31      1,073.28          268,706       -70.45
 燃料油                     1,236,106       -53.53        622.69       23,469,535       -12.53
 5-7号燃料油                1,226,599          -52        622.48       22,566,278        -9.41
 液化石油气(LPG)              488,769       116.57      1,052.19        4,161,744        25.26
 石油焦                       709,366        -2.96        128.91        9,349,948        33.39
 润滑油                       263,714         27.7         1,321        2,783,650        17.07
 沥青                         238,267        -0.11        591.26        3,324,873        21.73

 出口
 成品油                     2,640,000          5.8        853.22       28,510,000         17.5
 汽油                         325,990        32.07        977.93        4,687,557        60.71
 石脑油                             -            -             -          354,133        64.29
 航空煤油                     867,547        11.61      1,020.74        9,174,752        23.15
 其他煤油                          15         -1.3      1,193.93              154       -37.12
 轻柴油                       307,152       -15.19        971.71        2,781,618        50.02
 燃料油                     1,126,459         2.86        639.63       11,346,757        -2.33
 5-7号燃料油                1,109,368        21.37        633.94       10,603,605         3.46
 液化石油气(LPG)              165,481        34.59      1,056.98        1,256,360        -0.66
 石油焦                       188,006        -9.26        316.72        2,340,336         2.11
 润滑油                        14,573       -10.49      1,944.69          157,078       -24.17
 沥青                           3,254       -52.52        628.56          168,723        76.37

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐