中国股市：沪综指收升，流动性缓解助力技术性反弹

路透北京1月21日 - 中国股市沪综指周二收升至2,000点上方。分析师表示，深市八只新股今日集中上市，吸引部分新资金进入二级市场，且央行巨量逆回购缓解短期流动性紧张局面，令大盘出现修复性反弹行情，短期料有望形成阶段性底部。

沪综指 收报2,008.313点，涨17.060点或0.86%，上证A股今日成交额519亿元人民币，上日为482亿元。

“市场流动性压力有缓和迹象，一方面新股申购即将进入空窗期；另一方面，央行逆回购及SLF操作试点也释放出资金面上的维稳信号。”信达证券策略分析师艾宜表示。

中国央行公开市场在连续空窗三周后重启逆回购操作。业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行2,550亿元人民币逆回购操作，其中21天期1,800亿元，七天期750亿元。[ID：nL3T0KU223]

艾宜认为，尽管目前市场较为疲弱，但2013年的创业板牛市的影响尚存，预计炒作新股的热情仍在；考虑此轮上市新股的流通股数量较少，预计大多数股票首日会直接跳涨到深交所规定的涨幅上限。

尽管监管层反复强调新股炒作风险，周二集中上市的我武生物 等深圳证交所八只新股一起以集合竞价上限开盘，开盘后不久七只新股触及临时停牌线。[ID：nL3T0KV0YJ]其后又因成交价较开盘价首次上涨达20%再次停牌。