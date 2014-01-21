中国股市：沪综指收升，流动性缓解助力技术性反弹

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 中国股市沪综指周二收升至2,000点上方。分析师表示，深市八只新股今日集中上市，吸引部分新资金进入二级市场，且央行巨量逆回购缓解短期流动性紧张局面，令大盘出现修复性反弹行情，短期料有望形成阶段性底部。
沪综指 收报2,008.313点，涨17.060点或0.86%，上证A股今日成交额519亿元人民币，上日为482亿元。
“市场流动性压力有缓和迹象，一方面新股申购即将进入空窗期；另一方面，央行逆回购及SLF操作试点也释放出资金面上的维稳信号。”信达证券策略分析师艾宜表示。
中国央行公开市场在连续空窗三周后重启逆回购操作。业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行2,550亿元人民币逆回购操作，其中21天期1,800亿元，七天期750亿元。[ID：nL3T0KU223]
艾宜认为，尽管目前市场较为疲弱，但2013年的创业板牛市的影响尚存，预计炒作新股的热情仍在；考虑此轮上市新股的流通股数量较少，预计大多数股票首日会直接跳涨到深交所规定的涨幅上限。
尽管监管层反复强调新股炒作风险，周二集中上市的我武生物 等深圳证交所八只新股一起以集合竞价上限开盘，开盘后不久七只新股触及临时停牌线。[ID：nL3T0KV0YJ]其后又因成交价较开盘价首次上涨达20%再次停牌。
沪深300指数 收报2,187.410点，涨0.99%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,202.4点，涨0.83%，成交629,734手。（完）
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。