表格: 中国2013年12月乙醇进出口分项数据一览

路透北京1月21日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 18 -71.31 4,729.61 275 -98.21 原产地 日本 14 -52.36 3,343.29 142 -38.18 美国 3 -8.65 8,848 32 3.46 德国 1 -73.91 7,760 17 30.72 英国 0 121.05 0 22 454.21 法国 0 2.33 0 2 208.81 中华人民共和国 0 - 0 5 -86.16 以色列 0 - 0 1 -98.36 西班牙 - -100 - 4 107.6 印度 - -100 - 20 60 荷兰 - - - 9 10.85 巴基斯坦 - -100 - 18 -99.77 韩国 - -100 - 3 -45.75 出口: 乙醇 3,608 -20.43 977.2 39,776 -11.53 目的地 台湾 1,653 437.37 883.91 8,027 8.98 朝鲜 1,594 -47.32 1,049.29 20,915 -23.07 日本 212 -79.82 1,019.6 5,101 -40.19 澳门 78 21.18 842.56 766 19.15 印度 56 - 1,524.55 984 2.08 香港 8 - 1,567.25 89 35.57 澳大利亚 4 - 1,278.5 20 28.46 越南 3 675 2,390 19 20.54 巴布亚新几内亚 - -100 - 160 11.11 韩国 - - - 41 - 马来西亚 - - - 1 45,833.33 缅甸 - - - 1 - 新加坡 - - - 2 -92.42 菲律宾 - - - 3,649 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.