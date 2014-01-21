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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:34 BJT

表格: 中国2013年12月乙醇进出口分项数据一览

路透北京1月21日 - 以下是中国海关公布的12月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              18       -71.31      4,729.61              275       -98.21
   原产地
   日本                           14       -52.36      3,343.29              142       -38.18
   美国                            3        -8.65         8,848               32         3.46
   德国                            1       -73.91         7,760               17        30.72
   英国                            0       121.05             0               22       454.21
   法国                            0         2.33             0                2       208.81
   中华人民共和国                  0            -             0                5       -86.16
   以色列                          0            -             0                1       -98.36
   西班牙                          -         -100             -                4        107.6
   印度                            -         -100             -               20           60
   荷兰                            -            -             -                9        10.85
   巴基斯坦                        -         -100             -               18       -99.77
   韩国                            -         -100             -                3       -45.75


  出口:                                                               
乙醇                           3,608       -20.43         977.2           39,776       -11.53
   目的地
   台湾                        1,653       437.37        883.91            8,027         8.98
   朝鲜                        1,594       -47.32      1,049.29           20,915       -23.07
   日本                          212       -79.82       1,019.6            5,101       -40.19
   澳门                           78        21.18        842.56              766        19.15
   印度                           56            -      1,524.55              984         2.08
   香港                            8            -      1,567.25               89        35.57
   澳大利亚                        4            -       1,278.5               20        28.46
   越南                            3          675         2,390               19        20.54
   巴布亚新几内亚                  -         -100             -              160        11.11
   韩国                            -            -             -               41            -
   马来西亚                        -            -             -                1    45,833.33
   缅甸                            -            -             -                1            -
   新加坡                          -            -             -                2       -92.42
   菲律宾                          -            -             -            3,649            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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