《中国债市每日综述》央行多管齐下注水增现券暖意，一级市场联袂向好

* 公开市场逆回购放水2,550亿元

* 现券做多热情不减，收益率续跌

* 若信心持续，债市有望震荡中继续向好

* 关注明日10年续发国债结果

路透上海1月21日 - 中国央行SLF和逆回购并举施援市场流动性，资金面向好预期提振市场情绪，周二银行间债市现券收益率和IRS继续下行。交易员称，现券收益率虽有反弹压力，但若节前央行继续扶助流动性，其短期内料继续保持震荡向好势头。

资金预期改善下，一级市场联袂向好。国开行上午招标的多期债，收益率均明显偏低；而明日财政部还有10年期续发国债将发，其发行结果，则可以看作判断本轮行情持续性的重要参考。

中国央行周一在其官方微博表示，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性；周二公开市场又祭出逾2,500亿元人民币的巨量逆回购操作。市场人士称，逆回购规模超出预期，且利率定位也适中，对缓解资金紧张立竿见影。

上海一银行交易员称，受巨量逆回购等支撑，今日现券收益率和IRS继续下行，未来“还是看央行的操作吧，信心如果能不断积累的话，行情还能延续。”

交易员并透露，今日主要利率债收益率下跌幅度逾5个基点(bp)，个别券种甚至向10bp靠拢。

不过也有交易员认为，从午盘后现券收益率止跌趋稳来看，急跌后升压也随之而来。短期行情的持续性，还要看七天期回购利率等资金指标的下一步走势。

国家开发银行 今日招标的五期固息债("福娃债")，结果明显低于预期。市场人士表示，央行打出SLF和逆回购的组合拳稳定机构预期，场内流动性明显舒缓，资金价格及现券收益率均应声而下，一级市场也不例外，需求激发，投标踊跃。

明日财政部将招标发行240亿元人民币10年期续发国债。今年以来，财政部已发行的三期国债，单次招标量均为100亿元。除贴现国债外，此前记账式国债单期发行量在260亿元-300亿元区间居多。

明日续发行国债的标的券，剩余期限近10年的国债130018券，最新成交 在4.5100%，上日尾盘为4.5900%；另一活跃国债品种--130020券最新成交 在4.4700%，上日尾盘为4.5400%。

人民币利率互换(IRS) 周二普跌，其中短端跌势更甚，一度超过15个基点(bp)，不过随后降幅稍有收窄至近10个bp。

**多管齐下，七天回购降逾百点**

央行向大型银行提供SLF、公开市场逆回购操作放量，以及扩大SLF参与机构范围等多重举措，在注入流动性同时，也极大抚慰了市场信心。主要回购中，七天期品种加权利率大挫逾百个基点，回落至5.5%附近，隔夜也跌逾60bp，落至4%下方。

交易员表示，央行接连出招扶助资金面，出手的时点和力度均令机构惊喜，市场信心得到了很大的恢复，流动性情况明显改善，短期资金甚至凸显供过于求。

他们并指出，节前资金面或无大碍，市场的关注点已转向春节后央行扶助的退出步点。

另外，除周四仍可能有逆回购供给外，当日财政部还有400亿元国库现金定期存款招标，也向市场注入等量的流动性。

其他消息方面，中国央行最新公告，批准上投摩根资产管理(香港)有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司和中国光大银行香港分行三家机构进入银行间债券市场。

国债期货市场上，五年期国债期货主力合约1403 扩大涨幅，收报92.090元，较上日结算价上涨0.352元，或0.38%。

北京时间16:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6658 4.3032 -63.74

七天 5.5484 6.5920 -104.36

14天 5.7940 5.9705 -17.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 8.2250 4.0100 +421.50

七天 6.9250 6.1750 +75.00

14天 8.1200 11.1000 -298.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8000 3.7800 +2.00

七天 5.4400 6.3200 -88.00

14天 5.5700 5.5300 +4.00

Shibor

其中:隔夜 3.6410 3.8880 -24.70

七天 5.5350 6.3290 -79.40

三个月 5.5910 5.5893 +0.17

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