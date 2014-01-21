国际油市：布兰特原油持稳在106美元上方，投资者关注近期供应忧虑

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
“短期供应有关的话题将持续推动油价上升，”IHS Energy Insight副总裁Victor Shum说。“伊朗情势似乎正在好转，部分缓解了地缘政治的紧绷局面，不过解除石油制裁一事要到最后才会实施。”
美国一位官员说，目前伊朗的石油出口量比两年前低约60%，并将维持现行水平。
不过市场忧心南苏丹及利比亚供应持续中断，抑制了油价续跌。
南苏丹总统表示，其士兵周一已由叛军手中夺回地区首府马拉卡尔，但这个说法遭反叛份子否认。
利比亚总理Ali Zeidan周日表示，利比亚计划在未来几天之内，驱逐占据东部重要石油港口的示威者。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/李婷仪 审校 白云/王翔琼)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。