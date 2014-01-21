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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 14:59 BJT

国际油市：布兰特原油持稳在106美元上方，投资者关注近期供应忧虑

“短期供应有关的话题将持续推动油价上升，”IHS Energy Insight副总裁Victor Shum说。“伊朗情势似乎正在好转，部分缓解了地缘政治的紧绷局面，不过解除石油制裁一事要到最后才会实施。”

美国一位官员说，目前伊朗的石油出口量比两年前低约60%，并将维持现行水平。

不过市场忧心南苏丹及利比亚供应持续中断，抑制了油价续跌。

南苏丹总统表示，其士兵周一已由叛军手中夺回地区首府马拉卡尔，但这个说法遭反叛份子否认。

利比亚总理Ali Zeidan周日表示，利比亚计划在未来几天之内，驱逐占据东部重要石油港口的示威者。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/李婷仪 审校 白云/王翔琼)
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