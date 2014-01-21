香港个股：金保利新能源就收购太阳能发电站，与国电科环订框架协议

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港1月21日 - 从事太阳能业务的金保利新能源 周二宣布，与国电科环 签订框架协议，拟向后者收购太阳能发电站，估计收购代价连同资本开支的成本不超过40亿元人民币。
公司的声明称，与国电科环旗下国电光伏订立框架协议，向其收购四间持有位于甘肃省金晶市，总装机容量约400兆瓦的太阳能发电站公司。
收购代价以金保利新能源全投资内部收益率不低于9%为前提，根据上网电价并参考双方认可的财务模型进行测算，目前估计收购代价和资本开支总成本最多40亿元。
金保利新能源表示，将向国电科环支付1,000万港元订金，如交易未能于今年9月1日前正式签订买卖协议，公司可获退回订金。
金保利新能源午盘中段股价跌2.3%，报1.7港元，过去一个月升近14%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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