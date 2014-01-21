表格: 中国2013年12月铀进出口分项数据

路透北京1月21日 - 以下是中国海关公布的12月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千 克） 12月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 进口: 天然铀及其化合物等 1,222,397 -78.77 107.86 22,368,456 46.94 原产地: 哈萨克斯坦 925,110 -78.91 104.59 17,666,823 55.84 纳米比亚 297,286 -25.06 118.03 993,726 12.84 澳大利亚 - -100 - 1,320,523 -21.04 加拿大 - - - 461,421 - 乌兹别克斯坦 - -100 - 1,925,964 84.03 U235浓缩铀、鈈及其化合物等 229,275 - 251.83 378,583 47.02 原产地: 英国 190,533 - 28.05 190,533 693.19 德国 38,742 - 1,352.23 38,742 - 美国 0 - 0 96,227 - 俄罗斯联邦 - - - 53,081 -77.27 12月 同比% 美元/千克 年初迄今 同比% 出口: U235浓缩铀、鈈及其化合物等 0 - 0 154,226 182.38 目的地: 美国 - - - 107,685 97.16 韩国 - - - 46,541 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.