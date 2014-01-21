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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 15:01 BJT

表格: 中国2013年12月铀进出口分项数据

路透北京1月21日 - 以下是中国海关公布的12月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千
克）

                                12月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等         1,222,397       -78.77        107.86       22,368,456        46.94
   原产地:
   哈萨克斯坦                925,110       -78.91        104.59       17,666,823        55.84
   纳米比亚                  297,286       -25.06        118.03          993,726        12.84
   澳大利亚                        -         -100             -        1,320,523       -21.04
   加拿大                          -            -             -          461,421            -
   乌兹别克斯坦                    -         -100             -        1,925,964        84.03

U235浓缩铀、鈈及其化合物等   229,275            -        251.83          378,583        47.02
   原产地:
   英国                      190,533            -         28.05          190,533       693.19
   德国                       38,742            -      1,352.23           38,742            -
   美国                            0            -             0           96,227            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -           53,081       -77.27

 
                                12月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等         0            -             0          154,226       182.38
   目的地:
   美国                            -            -             -          107,685        97.16
   韩国                            -            -             -           46,541            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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