中国期市：螺纹钢铁矿石均创合约新低，春节前现货需求低迷拖累人气

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,630 -0.39 239,906 黄金(au) 1406 247.40 0.14 158,042 螺纹钢 (rb) 1405 3,410 -1.47 1,410,924 橡胶 (ru) 1405 16,425 -2.32 221,712 大商所 豆粕 (m) 1405 3,365 -0.50 1,547,594 豆油 (y) 1405 6,666 -0.03 725,426 焦炭 (j) 1405 1,342 -0.74 222,250 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,472 -0.42 740,032 棉花 (cf) 1405 19,810 -0.08 74,982 中金所 沪深300(if) 1402 2,206.4 1.02 71,828 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。