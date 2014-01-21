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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 15:19 BJT

中国期市：螺纹钢铁矿石均创合约新低，春节前现货需求低迷拖累人气

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1404    51,630     -0.39      239,906 
         黄金(au)      1406    247.40      0.14      158,042 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,410     -1.47    1,410,924 
         橡胶 (ru)     1405    16,425     -2.32      221,712 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,365     -0.50    1,547,594 
         豆油 (y)      1405     6,666     -0.03      725,426 
         焦炭 (j)      1405     1,342     -0.74      222,250 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,472     -0.42      740,032 
         棉花 (cf)     1405    19,810     -0.08       74,982 
 中金所  沪深300(if)   1402   2,206.4      1.02       71,828 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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