中国期市：螺纹钢铁矿石均创合约新低，春节前现货需求低迷拖累人气

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,630 -0.39 239,906 黄金(au) 1406 247.40 0.14 158,042 螺纹钢 (rb) 1405 3,410 -1.47 1,410,924 橡胶 (ru) 1405 16,425 -2.32 221,712 大商所 豆粕 (m) 1405 3,365 -0.50 1,547,594 豆油 (y) 1405 6,666 -0.03 725,426 焦炭 (j) 1405 1,342 -0.74 222,250 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,472 -0.42 740,032 棉花 (cf) 1405 19,810 -0.08 74,982 中金所 沪深300(if) 1402 2,206.4 1.02 71,828 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)