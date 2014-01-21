《汇市简讯》欧洲开盘：中国人行注资缓解市场资金压力

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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* 美元/日圆上涨0.35%；欧元/日圆涨0.42%；澳元/美元涨0.11%；新西兰元/美元上涨0.06%
* 日股日经指数上扬0.99%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.48%；美国10年期公债收益率(殖利率)报2.8452%
* 中国人民银行提供紧急资金以缓解近来的资金紧张局面
* 新西兰通胀率上涨，提升1月加息机率
* 浏览欧洲市场开盘相关图表，请点选：(r.reuters.com/dec27t) (完)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。