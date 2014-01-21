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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 15:32 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国人行注资缓解市场资金压力

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* 美元/日圆上涨0.35%；欧元/日圆涨0.42%；澳元/美元涨0.11%；新西兰元/美元上涨0.06%

* 日股日经指数上扬0.99%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.48%；美国10年期公债收益率(殖利率)报2.8452%

* 中国人民银行提供紧急资金以缓解近来的资金紧张局面

* 新西兰通胀率上涨，提升1月加息机率

* 浏览欧洲市场开盘相关图表，请点选：(r.reuters.com/dec27t) (完)

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