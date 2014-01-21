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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 15:24 BJT

韩国债市：公债几无变动，投资者在美联储会议和农历新年假期前观望

路透首尔1月21日 - 韩国公债周二几无变动，大多数投资者都在观望，等待美联储政策会议的召开，并且下周就将迎来农历新年，人气也较淡静。

韩国10年期公债收益率 上涨1.2个基点。3月三年期公债期货 收低0.02点，报105.60。

韩国金融市场将于下周四和周五休市，以庆祝农历新年。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.60 105.62

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.662% 3.650%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.270% 3.262%

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* 为三年期公债近月期约报价 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 杜明霞)
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