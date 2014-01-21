韩国债市：公债几无变动，投资者在美联储会议和农历新年假期前观望

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透首尔1月21日 - 韩国公债周二几无变动，大多数投资者都在观望，等待美联储政策会议的召开，并且下周就将迎来农历新年，人气也较淡静。
韩国10年期公债收益率 上涨1.2个基点。3月三年期公债期货 收低0.02点，报105.60。
韩国金融市场将于下周四和周五休市，以庆祝农历新年。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 KTBc1* 105.60 105.62
10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.662% 3.650%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.270% 3.262%
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* 为三年期公债近月期约报价 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 杜明霞)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。