《SAFT专栏》2014年新兴市场恐迎来苦日子，全球危机或进入第三阶段

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透1月21日 -
**不会有激进举措**
当然，新兴市场没有美联储或欧洲央行，或者至少没有一个有足够规模和实力的机构来实施举措。国际货币基金组织很可能火力不足。尽管IMF的思维已经向前演化，不再认为困境中的借款人不用资金就可以好转过来，但是IMF不太可能采取像欧洲央行在2012年8月时那样大胆的措施，当时ECB总裁德拉吉承诺“采取一切措施。”
中国的央行将照顾好中国，这令全球其他国家舒了一口气，但是这也只会使得那些没有方法抵御自身风暴的新兴市场，风险敞口愈发的大。
即便俄罗斯牵扯进来，看情况这有可能，但身处险境的经济体的总体权重或许也不足以打动美联储，令后者可以在追求国内目标时可以再深思一下。
近些年新兴市场太过宽松的环境，并非美联储本意，其2014年也并不希望发达国家流动性收的太紧。正如此一样，新兴市场只不过是连带受到伤害。
如果美联储确实施行了快速削减资产购买规模的计划，那么我们能期待的最好结果就是，从一个居民或投资者角度来看，新兴市场将面对糟糕的一年，但不是一场真切的融资危机。
若是这样，全球金融危机第三阶段可能是最难以治愈的，但是对全球经济的破坏却最小。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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