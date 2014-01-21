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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 15:50 BJT

中国债市：上投摩根资产管理香港等三家机构获准进入银行间市场

路透上海1月21日 - 中国人民银行周二公告，批准上投摩根资产管理(香港)有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司和中国光大银行香港分行三家机构进入银行间债券市场。

中国货币网信息显示，截至本周一(20日)，银行间本币市场共有6,401家机构。除银行、基金、券商和保险外，还有79家境外银行、22家RQFII(人民币合格境外机构投资者)，八家境外保险公司，以及一家QFII。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证；在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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