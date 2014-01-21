中国债市：上投摩根资产管理香港等三家机构获准进入银行间市场

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证；在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)