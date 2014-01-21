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市场报道 | 2014年 1月 21日 星期二 15:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元摆脱美元普遍上涨的影响

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* 欧元/美元存买盘，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)料进一步缩减购债的报导推高美元

* 但技术面偏空，此前连续两天收在100日移动均线和日线云区底部下方

* 美国/德国公债利差变化，显示欧元/美元可能走低

* 下个关注焦点是德国1月ZEW景气判断指数，料从12月的62.0升至64.0。 (完)

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