全球金市：金价在六周高位下方持稳，中国需求放缓

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
“未来几天黄金可能仍然承压...交易商调整仓位，为一周后的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议做准备，”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。
美联储FOMC将在1月28-29日举行会议。在12月政策会议上，美联储决定将购债规模削减到每月750亿美元。
公债购买行动提振了黄金对冲通胀和经济疲弱的魅力，2011年金价冲上历史高位1,920美元。不过，随着经济开始复苏，价格自这些高点已大跌35%。
0722GMT，现货金 近乎持平，报每盎司1,253.60美元，和周一触及的六周高位1,259.85美元相差不远。
中国的黄金购买活动已较前周水平放缓，之前金价连涨四周。
分析师表示，中国黄金进口预计将较上年的纪录水准下滑。
三位分析师预计2014年中国黄金进口量将至少下跌10%，不过这仍将是记录以来的第二高。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1253.6 0.41 0.03
现货银 20.17 0.09 -0.44
现货铂金 1461.49 -0.41 -0.03
现货钯金 745.25 0.15 -0.02
COMEX期金 1253.3 1.4 0.11
COMEX期银 20.2 -0.10 -0.51
汇率
欧元/美元 1.3556
美元指数 81.152
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 张若琪/王翔琼)
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