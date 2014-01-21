全球金市：金价在六周高位下方持稳，中国需求放缓

“未来几天黄金可能仍然承压...交易商调整仓位，为一周后的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议做准备，”辉立期货投资分析师Joyce Liu说。

美联储FOMC将在1月28-29日举行会议。在12月政策会议上，美联储决定将购债规模削减到每月750亿美元。

公债购买行动提振了黄金对冲通胀和经济疲弱的魅力，2011年金价冲上历史高位1,920美元。不过，随着经济开始复苏，价格自这些高点已大跌35%。

0722GMT，现货金 近乎持平，报每盎司1,253.60美元，和周一触及的六周高位1,259.85美元相差不远。

中国的黄金购买活动已较前周水平放缓，之前金价连涨四周。

分析师表示，中国黄金进口预计将较上年的纪录水准下滑。

三位分析师预计2014年中国黄金进口量将至少下跌10%，不过这仍将是记录以来的第二高。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1253.6 0.41 0.03

现货银 20.17 0.09 -0.44

现货铂金 1461.49 -0.41 -0.03

现货钯金 745.25 0.15 -0.02

COMEX期金 1253.3 1.4 0.11

COMEX期银 20.2 -0.10 -0.51

汇率

欧元/美元 1.3556

美元指数 81.152

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金