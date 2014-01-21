台湾债市：殖利率稳于平盘附近，五年新券成交意愿高

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 各期公债殖利率收在平盘附近 * 美债休市且逼近农历春节令交易偏淡 * 103/4期没有借券问题成交意愿偏高 路透台北1月21日 - 台湾主要公债殖利率周二收在平盘附近。美债休市，而农历春节的脚步逼近，台债成 交相对清淡，仅在发行前交易中的五年期公债103/4期 成交较活络。 交易员表示，由于103/4期公债仍处于发行前交易中，空单没有被轧的疑虑，也不必担心借券成本，市场 成交意愿稍高一点。只不过，空方藉由打高103/4期公债殖利率来引导103/2期公债殖利率向上未果，尾盘也入 场回补，令103/4期公债殖利率收在偏低水位。 〞现在只有103/4期没有借券的问题，成交意愿高一点。〞一位证券商交易员表示。 另外一家民营银行交易员也表示，虽然本周五还有一期20年公债即将交易，不过以农历年前交易冷清的情 况、各方买卖势力退场之下，对台债盘势的影响性也不大。 前述证券商交易员也表示，目前五年-10年期公债的利差约在50点左右；而10-20年期公债的利差在40点左 右。 〞10年券目前看起来是站在中间，但说真的十年要往五年靠拢、还是20年，也还没有方向。〞他说。 目前各方仍在等待美联储月底的利率会议。美联储FOMC在1月28-29日举办议息会议。1月29日美联储FOMC 宣布利率决定。 本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至 下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。 美国金融市场周一休市。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.18 1.1290 1.1270-1.1350 9.0 5 103/4 +0.21 1.1431 1.1400-1.1510 59.5 10 102/10 -0.75 1.6550 1.6550-1.6650 3.0 本周的全球重要经济事件与数据有： 周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）；国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告；德国ZEW 1 月经济景气判断指数和现况指数；澳洲12月TD-MI通胀指标。 周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英 国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲 央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。 周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋 销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6550 5 103/2 1.1290 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。