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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 15:56 BJT

台湾债市：殖利率稳于平盘附近，五年新券成交意愿高

* 各期公债殖利率收在平盘附近
    * 美债休市且逼近农历春节令交易偏淡
    * 103/4期没有借券问题成交意愿偏高

    路透台北1月21日 - 台湾主要公债殖利率周二收在平盘附近。美债休市，而农历春节的脚步逼近，台债成
交相对清淡，仅在发行前交易中的五年期公债103/4期 成交较活络。
    
    交易员表示，由于103/4期公债仍处于发行前交易中，空单没有被轧的疑虑，也不必担心借券成本，市场
成交意愿稍高一点。只不过，空方藉由打高103/4期公债殖利率来引导103/2期公债殖利率向上未果，尾盘也入
场回补，令103/4期公债殖利率收在偏低水位。
    
    〞现在只有103/4期没有借券的问题，成交意愿高一点。〞一位证券商交易员表示。
    
    另外一家民营银行交易员也表示，虽然本周五还有一期20年公债即将交易，不过以农历年前交易冷清的情
况、各方买卖势力退场之下，对台债盘势的影响性也不大。
    
    前述证券商交易员也表示，目前五年-10年期公债的利差约在50点左右；而10-20年期公债的利差在40点左
右。
    
    〞10年券目前看起来是站在中间，但说真的十年要往五年靠拢、还是20年，也还没有方向。〞他说。
    
    目前各方仍在等待美联储月底的利率会议。美联储FOMC在1月28-29日举办议息会议。1月29日美联储FOMC
宣布利率决定。
    
    本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至
下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。
    
    美国金融市场周一休市。   
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    103/02                   -0.18     1.1290   1.1270-1.1350       9.0
    5     103/4                   +0.21     1.1431   1.1400-1.1510      59.5
   10    102/10                   -0.75     1.6550   1.6550-1.6650       3.0
 
    本周的全球重要经济事件与数据有：    
    周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）；国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告；德国ZEW 1
月经济景气判断指数和现况指数；澳洲12月TD-MI通胀指标。
    周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英
国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲
央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。
    周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋
销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI
1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。
    周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6550
          5       103/2                       1.1290
          2       102/7                     没有成交
 (完)

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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