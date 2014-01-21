台湾债市：殖利率稳于平盘附近，五年新券成交意愿高

* 各期公债殖利率收在平盘附近 * 美债休市且逼近农历春节令交易偏淡 * 103/4期没有借券问题成交意愿偏高 路透台北1月21日 - 台湾主要公债殖利率周二收在平盘附近。美债休市，而农历春节的脚步逼近，台债成 交相对清淡，仅在发行前交易中的五年期公债103/4期 成交较活络。 交易员表示，由于103/4期公债仍处于发行前交易中，空单没有被轧的疑虑，也不必担心借券成本，市场 成交意愿稍高一点。只不过，空方藉由打高103/4期公债殖利率来引导103/2期公债殖利率向上未果，尾盘也入 场回补，令103/4期公债殖利率收在偏低水位。 〞现在只有103/4期没有借券的问题，成交意愿高一点。〞一位证券商交易员表示。 另外一家民营银行交易员也表示，虽然本周五还有一期20年公债即将交易，不过以农历年前交易冷清的情 况、各方买卖势力退场之下，对台债盘势的影响性也不大。 前述证券商交易员也表示，目前五年-10年期公债的利差约在50点左右；而10-20年期公债的利差在40点左 右。 〞10年券目前看起来是站在中间，但说真的十年要往五年靠拢、还是20年，也还没有方向。〞他说。 目前各方仍在等待美联储月底的利率会议。美联储FOMC在1月28-29日举办议息会议。1月29日美联储FOMC 宣布利率决定。 本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至 下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。 美国金融市场周一休市。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.18 1.1290 1.1270-1.1350 9.0 5 103/4 +0.21 1.1431 1.1400-1.1510 59.5 10 102/10 -0.75 1.6550 1.6550-1.6650 3.0 本周的全球重要经济事件与数据有： 周二：日本央行货币政策会议(至1月22日）；国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告；德国ZEW 1 月经济景气判断指数和现况指数；澳洲12月TD-MI通胀指标。 周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英 国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲 央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。 周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋 销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6550 5 103/2 1.1290 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)