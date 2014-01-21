香港股市：恒生指数小幅收高，恒生国企指数创两个月来最大单日涨幅

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。
中海油 股价跳水6.3%，创下2011年10月以来单日最大跌幅。中海油周一公布，2014年的净产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计较去年完成的净产量增加4%。 这样的预估远低于其2011-2015年平均年增率目标。
此外，瑞信分析师将中海油投资评级从“买入”降至“中性”，也给中海油股价造成压力。瑞信并上调中石化 评级，中石化H股上涨4.1%。
添利百勤油服 重挫8.5%，此前该公司公布逊于预估的第四季营运数据，对手安东油田服务 股价也被拖累下跌5.7%。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。