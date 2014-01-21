香港股市：恒生指数小幅收高，恒生国企指数创两个月来最大单日涨幅

中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。

中海油 股价跳水6.3%，创下2011年10月以来单日最大跌幅。中海油周一公布，2014年的净产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计较去年完成的净产量增加4%。 这样的预估远低于其2011-2015年平均年增率目标。

此外，瑞信分析师将中海油投资评级从“买入”降至“中性”，也给中海油股价造成压力。瑞信并上调中石化 评级，中石化H股上涨4.1%。