中国债市：逆回购规模超预期IRS续下滑，后市仍需看回购利率走向

路透上海1月21日 - 中国央行公开市场周二逆回购操作规模超预期，推动人民币利率互换(IRS) 普跌，短端跌势更甚，一度超过15个基点(bp)，不过随后降幅稍有收窄至近10个bp。

交易员指出，央行此次应对节前资金面紧张的不仅动作快而且力度大，对市场信心提振明显，但IRS连续回落后，对利好的反应已比较充分，后市能否延续跌势仍需看回购利率的下行力度。

“(IRS)下跌，幅度不小，昨天下午就有(SLF)消息出来，一年就到过5.00%以下了，今天央行(公开市场)放了好多水， 最低到4.83%，现在4.92%附近，”上海一券商交易员称。

她并谈到，今日七天和21天逆回购利率分别为4.1%和4.7%，属于偏低水平，而今日回购利率虽大幅回落，但与逆回购利率相比仍明显偏高，货币市场利率能否有进一步下跌，将牵制IRS的短期走势。

面对春节长假前不断升温的资金需求，中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。

银行间市场周二期限在一个月以内质押式回购加权利率 均大跌，短端跌幅更大一些。市场人士表示，央行接连出招扶助资金面，出手的时点和力度均令机构惊喜，市场信心得到了很大的恢复，流动性情况明显改善，短期资金甚至凸显供过于求。

中国央行周一并宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。而针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，中国央行亦已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.0113/5.1133 4.8710/4.9520 4.9430/5.0280 5.0157/5.1060 5.0456/5.2789

上日 5.1673/5.2733 5.0540/5.1350 5.1060/5.1880 5.1420/5.2297 5.1489/5.3822

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变动 -0.1560/-0.1600 -0.1830/-0.1830 -0.1630/-0.1600 -0.1263/-0.1237 -0.1033/-0.1033

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。