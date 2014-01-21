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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 16:17 BJT

亚洲橡胶：大宗商品库存增加打压TOCOM期胶下跌，但日圆趋软削减跌幅

日本橡胶贸易协会数据显示，日本港口的生胶库存较10日前增加5%，截至1月10日升至七个月高点13,164吨。

日圆兑美元 跌0.5%至104.65，接近104.92附近的潜在支撑位，即1月16日盘中低点。

交易商表示，TOCOM期胶价格周三可能进一步下滑，因价格跌破每公斤250日圆的关键支撑位后，人气较弱。

上海期交所主力5月期胶合约 跌390元人民币，收报每吨16,425元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤215.5美分，跌1.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/朱晓军；审校　田建华/张若琪)
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