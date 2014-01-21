《中国新债预测》10年续发国债预测均值4.51%，资金及信心改善提振需求

* 招标品种：财政部10年续发固息国债

* 招标金额：240亿元人民币

* 招标时间：周三(22日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行和券商)

* 预测区间：4.47%-4.55%

* 预测均值：4.51%

路透上海1月21日 - 中国财政部周三将续招标发行十年期固息国债。路透调查显示，虽然本次发行放量，但央行推出SLF试点，并在公开市场大额逆回购，资金及信心均有改善，一二级现券收益率大幅下行后，预计明日国债收益率预测均值接近二级，落在4.51%附近。

“这期债唯一就是(发行)量大了一点，缴款也在节前，但是有央行SLF(常备借贷便利)和超过2,000亿逆回购的支持，而且大家预计周四还会再放一次逆回购，影响应该不大。”北京一券商交易员称。

他并指出，机构情绪明显好转，二级现券收益率今日已下行逾10个bp，早间招标的国开行新债收益率普遍低于预期，明日国债需求应不错。

二级市场上增发标的券--剩余期限约9.59年的固息国债130018券最新成交收益率 为4.51%。

国开行 周二稍早招标的五期固息债("福娃债")，结果明显低于预期。市场人士表示，央行打出SLF和逆回购的组合拳稳定机构预期，场内流动性明显舒缓，资金价格及现券收益率均应声而下，一级市场也不例外，需求激发，投标踊跃。

中国央行在周一宣布开展SLF操作试点，并表示已通过SLF向大型商业银行提供短期流动性后，周二在公开市场上时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的SLF操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。

明日招标新债为2013年第18期10年品种第三次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债1月22日至1月24日进行分销；1月27日起与原发行部分合并上市交易。