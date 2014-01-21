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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 16:45 BJT

香港数据：12月综合CPI按年升4.3%，与11月增幅相同

路透香港1月21日 - 香港统计处周二公布，12月份综合消费物价指数（CPI）同比上升4.3%，与上年11月增幅相同。

剔除一次性纾困措施，12月份的基本通胀率按年升3.9%，较11月4.0%稍低，主要是由于新鲜蔬菜价格升幅收窄所致。

政府发言人指出，去年12月基本消费物价通胀轻微回落，主要由于基本食品价格以及私人房屋租金项目的升幅放缓所致。

去年全年合计，基本通胀率平均为4.0%，与政府较早前的预测相同，并低于2012年的4.7%。 　　发言人续指，输入通胀仍然保持轻微，加上去年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。

(单位:%) 2013年12月 2013年11月 2012年12月

综合消费物价指数 +4.3 +4.3 +3.7

甲类消费物价指数 +4.3 +4.4 +4.2

乙类消费物价指数 +4.4 +4.4 +3.6

丙类消费物价指数 +4.1 +4.2 +3.3

基本通胀率 +3.9 +4.0 +3.8 （完）

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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