香港数据：12月综合CPI按年升4.3%，与11月增幅相同

去年全年合计，基本通胀率平均为4.0%，与政府较早前的预测相同，并低于2012年的4.7%。 发言人续指，输入通胀仍然保持轻微，加上去年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。