香港数据：12月综合CPI按年升4.3%，与11月增幅相同

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港1月21日 - 香港统计处周二公布，12月份综合消费物价指数（CPI）同比上升4.3%，与上年11月增幅相同。
剔除一次性纾困措施，12月份的基本通胀率按年升3.9%，较11月4.0%稍低，主要是由于新鲜蔬菜价格升幅收窄所致。
政府发言人指出，去年12月基本消费物价通胀轻微回落，主要由于基本食品价格以及私人房屋租金项目的升幅放缓所致。
去年全年合计，基本通胀率平均为4.0%，与政府较早前的预测相同，并低于2012年的4.7%。 发言人续指，输入通胀仍然保持轻微，加上去年新订住宅租约租金升幅放缓的影响浮现，应在短期内有助减少通胀的上行风险。
(单位:%) 2013年12月 2013年11月 2012年12月
综合消费物价指数 +4.3 +4.3 +3.7
甲类消费物价指数 +4.3 +4.4 +4.2
乙类消费物价指数 +4.4 +4.4 +3.6
丙类消费物价指数 +4.1 +4.2 +3.3
基本通胀率 +3.9 +4.0 +3.8 （完）
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