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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期略收升，在6.05关口附近窄幅盘整

* 人民币即期早盘走升，一度升破6.05关口
    * 中间价小幅升值
    * 结汇盘较重，在冲破6.05关口后步履谨慎

 (更新收盘报价)
    路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周二收升，盘中一度升破6.05关口，
受中间价小幅上扬带动。交易员称，结汇盘很多，央行疑似干预力量却并不明显，人民币汇
价顺应市场供需而走升。
    
    交易员称，结汇盘相对比较重，继续向下试探，但对监管层干预心有余悸，在升破6.05
关口后交投愈显谨慎，全天成交量近160亿美元，交易员认为监管层不会容忍人民币升值太
快。
    
    “结汇很多，现在还没什么干预，感觉还要下，砸的力量很强...估计干预也快要出来
了。”上海一股份制行交易员称。

    上海一外资行交易员称，1月份是外贸企业圣诞订单回款的时间，且CNH的人民币价格高
涨，加上部分企业获得美元贷款后急于结汇，导致结汇盘在1月出现小高峰，市场期待央行
指引方向，是否能容忍人民币汇价顺势突破关口。
    
    中国银行间市场周二一月以内质押式回购加权利率 均大跌，短端跌幅更
大一些。市场人士表示，央行接连出招扶助资金面，出手的时点和力度均令机构惊喜，市场
信心得到了很大的恢复，流动性情况明显改善，短期资金甚至凸显供过于求。 
                  
    全球汇市方面，美元兑日圆周二上涨，因又有传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)
下周可能宣布进一步削减购债刺激。新西兰元兑美元大涨，此前新西兰公布的通胀数据意外
加速。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日            上日      升贬
            即期成交价格                  6.0505         6.0527     0.04%
                  中间价                  6.1066         6.1083     0.03%
            成交额                       160亿美元                     
                                                                       
          日内相对于中间价最大波幅   0.94% (上限±1%)      日高      日低
                日内波动幅度(pips)          32           6.0494    6.0526 
            2014年来即期升贬值幅度         0.06%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF          160                        
                               XS>                                 
                                                                       
 离岸人民币市场,北京时间16:48              今日            上日        
             1年期NDF                    6.1000/40        6.096        
                     CNH即期             6.0269/75        6.0188       
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)
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