更新版 1-中国汇市：人民币即期略收升，在6.05关口附近窄幅盘整

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 人民币即期早盘走升，一度升破6.05关口 * 中间价小幅升值 * 结汇盘较重，在冲破6.05关口后步履谨慎 (更新收盘报价) 路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周二收升，盘中一度升破6.05关口， 受中间价小幅上扬带动。交易员称，结汇盘很多，央行疑似干预力量却并不明显，人民币汇 价顺应市场供需而走升。 交易员称，结汇盘相对比较重，继续向下试探，但对监管层干预心有余悸，在升破6.05 关口后交投愈显谨慎，全天成交量近160亿美元，交易员认为监管层不会容忍人民币升值太 快。 “结汇很多，现在还没什么干预，感觉还要下，砸的力量很强...估计干预也快要出来 了。”上海一股份制行交易员称。 上海一外资行交易员称，1月份是外贸企业圣诞订单回款的时间，且CNH的人民币价格高 涨，加上部分企业获得美元贷款后急于结汇，导致结汇盘在1月出现小高峰，市场期待央行 指引方向，是否能容忍人民币汇价顺势突破关口。 中国银行间市场周二一月以内质押式回购加权利率 均大跌，短端跌幅更 大一些。市场人士表示，央行接连出招扶助资金面，出手的时点和力度均令机构惊喜，市场 信心得到了很大的恢复，流动性情况明显改善，短期资金甚至凸显供过于求。 全球汇市方面，美元兑日圆周二上涨，因又有传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED) 下周可能宣布进一步削减购债刺激。新西兰元兑美元大涨，此前新西兰公布的通胀数据意外 加速。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0505 6.0527 0.04% 中间价 6.1066 6.1083 0.03% 成交额 160亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.0494 6.0526 2014年来即期升贬值幅度 0.06% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 160 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日 1年期NDF 6.1000/40 6.096 CNH即期 6.0269/75 6.0188 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。