更新版 1-中国汇市：人民币即期略收升，在6.05关口附近窄幅盘整

* 人民币即期早盘走升，一度升破6.05关口 * 中间价小幅升值 * 结汇盘较重，在冲破6.05关口后步履谨慎 (更新收盘报价) 路透北京1月21日 - 人民币兑美元即期 周二收升，盘中一度升破6.05关口， 受中间价小幅上扬带动。交易员称，结汇盘很多，央行疑似干预力量却并不明显，人民币汇 价顺应市场供需而走升。 交易员称，结汇盘相对比较重，继续向下试探，但对监管层干预心有余悸，在升破6.05 关口后交投愈显谨慎，全天成交量近160亿美元，交易员认为监管层不会容忍人民币升值太 快。 “结汇很多，现在还没什么干预，感觉还要下，砸的力量很强...估计干预也快要出来 了。”上海一股份制行交易员称。 上海一外资行交易员称，1月份是外贸企业圣诞订单回款的时间，且CNH的人民币价格高 涨，加上部分企业获得美元贷款后急于结汇，导致结汇盘在1月出现小高峰，市场期待央行 指引方向，是否能容忍人民币汇价顺势突破关口。 中国银行间市场周二一月以内质押式回购加权利率 均大跌，短端跌幅更 大一些。市场人士表示，央行接连出招扶助资金面，出手的时点和力度均令机构惊喜，市场 信心得到了很大的恢复，流动性情况明显改善，短期资金甚至凸显供过于求。 全球汇市方面，美元兑日圆周二上涨，因又有传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED) 下周可能宣布进一步削减购债刺激。新西兰元兑美元大涨，此前新西兰公布的通胀数据意外 加速。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0505 6.0527 0.04% 中间价 6.1066 6.1083 0.03% 成交额 160亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.0494 6.0526 2014年来即期升贬值幅度 0.06% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 160 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日 1年期NDF 6.1000/40 6.096 CNH即期 6.0269/75 6.0188 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)