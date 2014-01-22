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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 08:33 BJT

台湾数据：12月季调失业率走低至4.12%--主计总处

路透台北1月22日 - 台湾主计总处周三公布，12月经季节调整后失业率为4.12%，上月为4.15%。

12月未经季节调整的失业率则为4.08%，上月为4.16%。

以下为12月经季调失业率相关细节：

12月 11月

失业率(%) 4.12 4.15

总劳动人口(千人) 11,488 11,477

就业者(千人) 11,015 11,001

失业者(千人) 473 476 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(http://www1.stat.gov.tw/ct.asp) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 黄凯)
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