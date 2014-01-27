重发-《焦点》中国IPO打新收益仍可观，纯打新资金却处境尴尬

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* 中国IPO重启打新股收益仍可观

* 机构打新面临诸多不确定性，处境尴尬

* 未来新股收益或会下降，打新风险加大

路透北京1月24日 - 中国股市IPO（首次公开发行）重启后，沪深两市首批上市新股表现依然抢眼，为“打新”的投资者带来超额收益。但因目前市场环境已大不如前，在二级市场走势整体低迷和监管更加严厉的背景下，打新的暴利机会越来越少，传统打新机构正面临着进退两难的局面。

在“市值＋现金申购”的方式下，打新利润主要来自新股上市后收益加发行空挡期现金管理的收益，而持有股票的或有损失和手续费支出将拉低其纯收益。在当前市场处于弱势的情况下，持有股票市值出现亏损的风险加大，而打新收益则会随着未来新股供应量增多呈下降趋势。

“现在打新收益远远低于以前的平均水平。现在新股首日上市有很多限制，投资者一旦中签的话，看得到收益，但得不到收益。”长江证券资深投顾梁尚艺表示。

沪深交所新机制规定，新股上市首日交易当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过10%时，将盘中临时停牌半小时或1小时；当盘中成交价较当日开盘价首次涨跌幅达到或超过20%时，将盘中临时停牌至收盘前五分钟或三分钟。

尽管监管趋严，IPO重启后首只上市的新股纽威股份 首日涨幅达43.49%，而深市近日上市的两批新股基本上首日涨幅均在上限44%左右，仅一只例外，但新规明显降低了这些新股的首日换手率。

短期内，新股的收益看起来较丰厚，一来是经历一年多的IPO暂停后，市场能量有较大积蓄；二来近期新股扎堆发行以及监管层行政指导，使新股发行市盈率普遍低于市场均值，给上市后估值提升留出空间。

某接近监管层的人士表示，监管层希望能平衡好新股发行各方，二级市场新股上市价格适中，维持新股市场适度火热局面，并能保证后续股票发行顺利，因此并不支持新股爆炒。

业内人士指出，对于整个二级市场疲弱的状态来看，目前打新还是一个不错的选择，但打新的收益将会越来越低。如果后期发行节奏加速，市场资金紧张加之打新环境恶化，新股上市即破发的情况的概率或会加大。

“投资者还是要谨慎打新，目前监管层不鼓励大量的投机性操作。如果打新现象依然盛行的话，监管层可能会进一步采取措施，包括加大新股的发行节奏。” 西南证券首席策略分析师张刚认为。

一些业内人士预计，一季度以后，打新收益将逐渐回归至市场平均收益率，以往纯打新投资者将面对可能亏损的风险，部分低风险偏好投资者将会退出打新领域转而寻求其它高收益机会。

**纯打新资金处境尴尬**

IPO新政造成纯打新资金在网上申购时，需要具备一定的股票市值。空仓投资者虽然可以通过当日收盘前买入，次日开盘卖出的方式减小市值波动的风险，但二级市场频繁的操作势必增加大量的手续费支出。

在中签率很低的情况下，投资者可以通过融资融券账户等方式增加杠杆，但因网上申购每个帐户有申购上限，所以打新的收益主要与资金量的大小以及投资者的运气挂钩。

一专业打新人士指出，现在的一些打新技巧可以从概率上提高网上中签率，但投资者要明白新股中签率即使从0.1%提高到1%，看似提高了10倍，不中签的概率还是99%，因此决定中签结果更多的还是运气。

由于市场打新的热情依然高涨，既使1月以来新股发行较为密集，但这些近50家新股的平均网上中签率仅在1-2%左右，平均超额认购约50倍。

网上申购中签率低，而以往机构投资者较为青睐的网下配售，亦面临新的难题。

北京某券商资管人士亦表示， “现在网下申购也很难，技术难度很大。主要是创业板盘子太小中不了，大盘股即使中了，上市可能也涨得很少。”

好买财富公募基金分析师曾令华指出，现在基金等机构投资者参与网下申购，能否获配售或者配售多少，已经不是单纯看投入资金多少，一是看其申购报价，太高太低都不行，二是具有更多主观因素，许多公募基金参与申购都不一定获配。

“基金打新，优势体现不出来，随机因素增加许多，想中标很难。”他说。

曾被市场高度关注的专业打新基金--国泰淘新灵活配置混合型基金近期参与约20只新股的网下询价，大多铩羽而归，仅在两只新股上获得配售，获配股票帐面价值近1,700万元。

北京一券商自营部门人士指出，无论是网上还是网下，都不太适合大资金运作，目前大致估算，一个帐户200万元规模最有效率，部分用于配置股票市值，部分用于申购。规模再大效益反而不佳。

新政策下，理财产品、加强版债券基金等传统打新资金不能直接参与新股网下配售，而网上申购需要持股且不能稳中签，收益并不确定，使得这些资金踌躇不前。