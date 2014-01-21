路透基点：国开行牵头250亿元人民币贷款，用于江西省高速公路项目--RLPC

路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国家开发银行牵头总额超过250亿元人民币(41.3亿美元)的三笔贷款，用于江西省三条高速公路建设项目。

这三笔融资分别为：约130亿元人民币的定期贷款，用于南昌-宁都(昌宁)高速；约80亿元人民币的定期贷款，用于南昌-上栗(昌栗)高速；以及约50亿元人民币的定期贷款，用于兴国-赣县(兴赣)高速。

上述三笔贷款的期限均为20年以上，利率为中国人民银行基准利率的100%。每笔贷款都有三年的宽限期。

用于昌宁高速和昌栗高速的贷款通过江西省高速公路投资集团有限责任公司筹借。兴赣高速的贷款借款人是赣州高速公路有限责任公司。这两家公司都是国有企业。

当地银行业消息人士称，这些贷款交易料于2014年上半年结案。

根据当地媒体和公司网站消息，上述三条高速公路总投资额超过340亿元人民币。(完)