重温稿-《中国新债预测》10年续发国债预测均值4.51%，资金及信心改善提振需求

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 招标品种：财政部10年续发固息国债
* 招标金额：240亿元人民币
* 招标时间：周三(22日)9:30-10:30
* 受访人数：8位(银行和券商)
* 预测区间：4.47%-4.55%
* 预测均值：4.51%
路透上海1月21日 - 中国财政部周三将续招标发行十年期固息国债。路透调查显示，虽然本次发行放量，但央行推出SLF试点，并在公开市场大额逆回购，资金及信心均有改善，一二级现券收益率大幅下行后，预计明日国债收益率预测均值接近二级，落在4.51%附近。
“这期债唯一就是(发行)量大了一点，缴款也在节前，但是有央行SLF(常备借贷便利)和超过2,000亿逆回购的支持，而且大家预计周四还会再放一次逆回购，影响应该不大。”北京一券商交易员称。
他并指出，机构情绪明显好转，二级现券收益率今日已下行逾10个bp，早间招标的国开行新债收益率普遍低于预期，明日国债需求应不错。
二级市场上增发标的券--剩余期限约9.59年的固息国债130018券最新成交收益率 为4.51%。
国开行 周二稍早招标的五期固息债("福娃债")，结果明显低于预期。市场人士表示，央行打出SLF和逆回购的组合拳稳定机构预期，场内流动性明显舒缓，资金价格及现券收益率均应声而下，一级市场也不例外，需求激发，投标踊跃。
中国央行在周一宣布开展SLF操作试点，并表示已通过SLF向大型商业银行提供短期流动性后，周二在公开市场上时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的SLF操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。
明日招标新债为2013年第18期10年品种第三次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债1月22日至1月24日进行分销；1月27日起与原发行部分合并上市交易。
该债从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申