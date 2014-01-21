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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 16:47 BJT

新兴汇市：菲律宾披索触及逾三年低位，空头回补助推泰铢小涨

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.68 104.16 -0.50 +0.57 105.28

坡元 1.2791 1.2765 -0.20 -1.24 1.2632

台币 30.290 30.256 -0.11 -1.12 29.950

韩元 1065.05 1063.70 -0.13 -0.91 1055.40

泰铢 32.85 32.83 -0.06 +0.03 32.86

菲律宾披索 45.26 45.12 -0.31 -1.90 44.40

印尼卢比 12130.00 12112.00 -0.15 +0.25 12160.00

印度卢比 61.64 61.62 -0.02 +0.27 61.80

马币 3.3225 3.3175 -0.15 -1.41 3.2755

人民币 6.0495 6.0527 +0.05 +0.07 6.0539

(完)

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