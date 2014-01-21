金属期市：中国季节性需求放缓致伦铜下滑，智利港口罢工未能拉升铜价

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
“主要的影响是中国新年。还有一周多就要过年，市场开始安静下来。”花旗商品策略师Ivan Szpakowski称。
“我们认为第一季价格下跌的可能性较大。”
0722 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，报每吨7,301美元。
上海期交所期铜4月合约 则跌0.31%至51,670元人民币。
成交量偏淡，因美国周一因假期休市，美国交易商和投资人要今天稍晚才会回到市场。
根据上海金属网，中国保税仓库铜溢价在160-180美元，略低于一周前的160-185美元。
Szpakowski表示，目前中国打击影子银行和资金紧俏的影响，对交易商金属融资需求的影响还甚微。
“交易商更多地转向海外融资，特别是马来西亚和新加坡，而不是中国境内。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦／张若琪 审校 白云/于春红)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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