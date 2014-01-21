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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 17:10 BJT

《全球汇市》美元因FED缩减购债预期而上扬，ZEW数据或左右欧元走势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3536 1.3550 -0.10 -1.52 1.3745

美元/日圆 104.66 104.16 +0.48 -0.61 105.30

欧元/日圆 141.68 141.15 +0.38 -2.04 144.63

美元/瑞郎 0.9127 0.9099 +0.31 +2.23 0.8928

英镑/美元 1.6417 1.6429 -0.07 -0.84 1.6556

美元/加元 1.0982 1.0944 +0.35 +3.41 1.0620

澳元/美元 0.8786 0.8809 -0.26 -1.42 0.8913

新西兰元/美元 0.8304 0.8324 -0.24 +1.19 0.8206

欧元/瑞郎 1.2357 1.2333 +0.19 +0.70 1.2271

欧元/英镑 0.8245 0.8245 +0.00 -0.63 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.7949 8.7930 +0.02 -0.59 8.8474

美元/挪威克朗 6.1804 6.1740 +0.10 +1.88 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/杜明霞/王翔琼/田建华；审校 高琦/艾茂林)
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