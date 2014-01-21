投行观点：高盛调整2014年矿业大宗商品价格预估

路透1月21日 - 以下为高盛对2014年矿业大宗商品价格预估的最新调整：

* 2014年铂金平均预估价下调到每盎司1,450美元。

* 短期铝价预估：三个月价格从每吨1,800美元下调到1,700美元；六个月价格从每吨1,750美元调整到1,700美元；12个月价格从每吨1,700吨上调到1,750吨。

* 短期镍价预估：三个月价格从每吨13,500美元上调到14,500美元；六个月价格从14,500美元调高到15,000美元；12个月价格从15,000美元上调为16,000美元。